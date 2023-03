19 Nominierte für Hugo-Junkers-Preis

Forschung

Für den mit insgesamt 80.000 Euro dotierten Hugo-Junkers-Preis für Forschung und Innovation aus Sachsen-Anhalt hat die Jury 19 Projekte nominiert. Sie seien aus insgesamt 60 Bewerbungen ausgewählt worden, teilte das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt am Freitag mit. Entscheidend seien neben dem hohen Innovationsgrad auch der gesellschaftliche Nutzen sowie die ökologische und soziale Relevanz.

Magdeburg - Zu den Projekten gehören ein tragbarer, 3D-gedruckter und umweltfreundlicher Insektenschutz und eine neue Option für die Arzneimitteltherapie am Auge ebenso wie Innovationen bei Halbleitern und der Kranautomatisierung, ein digitaler Studierendenausweis und das Recycling von Windradflügeln.

Die 19 Projekte werden von ihren Schöpfern persönlich Ende April in der Leopoldina in Halle der Jury vorgestellt. Danach werden die Finalisten ausgewählt. Die Siegerinnen und Sieger erhalten die Auszeichnung am 7. Juni im Schloss Köthen, wie das Ministerium weiter mitteilte. dpa