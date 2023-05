20.000 Menschen bei Mittelalterfest und Festungstagen

Teilen

Historische Schaukämpfe, Akrobatik, Gaukelei und Musik: Etwa 20.000 Menschen haben am Pfingstwochenende die Magdeburger Festungstage und das Mittelalterfest „Spectaculum Magdeburgense“ besucht. Mitwirkende und Komparsen hätten in der Festungsanlage Ravelin 2 und im Glacis-Park eine Zeitreise zwischen Mittelalter und Kaiserzeit unternommen und dabei auch die Gäste einbezogen, teilten die Veranstalter am Montag mit.

Magdeburg - Etwa 120 Handels- und Handwerkerstände lockten Besucherinnen und Besucher an, hieß es. Ein Höhepunkt war demnach die Vorstellung „Magdeburger Hochzeit“ mit mehr als 50 Akteuren im Ravelin 2, in der es um die Zerstörung Magdeburgs im Jahr 1631 während des Dreißigjährigen Krieges ging.

Das „Spectaculum Magdeburgense“ und die Festungstage werden den Angaben zufolge vom Verein Kultur Szene Magdeburg, der Fachgruppe Festungsanlagen im Kultur- und Heimatverein Magdeburg und dem Sanierungsverein Ravelin 2 organisiert. Seit 2018 finden die vormals getrennten Großveranstaltungen gemeinsam statt. Laut Mitteilung waren es die 20. „Spectaculum“-Ausgabe und die 12. Festungstage. dpa