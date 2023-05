20 Handwerksmeister erhalten Gründungsprämie

Eine Metallplatte wird in einer Produktion bearbeitet. © Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild

Für die Gründung eines eigenen Betriebs haben seit Jahresbeginn 20 Meister in Sachsen-Anhalt eine Prämie bekommen. Diese solle Handwerksmeister motivieren, sich selbstständig zu machen, hieß es in einer Mitteilung der Handwerkskammer Halle am Mittwoch. Wer den Meistertitel besitzt und sich in Sachsen-Anhalt selbstständig machen möchte, wird vom Land mit einer Meistergründungsprämie in Höhe von 10.

Halle - 000 Euro unterstützt. Diese werde ausgezahlt, wenn Handwerksmeister eine Investition von 15.000 Euro nachweisen können. dpa