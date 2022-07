200.700 Schüler in Sachsen-Anhalt bekommen Sommerferien

Das Wort „Ferien“ steht an einer Tafel in dem Klassenzimmer einer Grundschule. © Patrick Pleul/ZB/dpa/Symbolbild

In Sachsen-Anhalt bekommen am Mittwoch rund 200.700 Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse und starten in die sechswöchigen Sommerferien. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) sagte am Dienstag: „Ich wünsche nun allen Schülerinnen und Schülern in Sachsen-Anhalt erholsame Sommerferien - voller schöner Erlebnisse und Spaß, um dann Ende August mit viel Kraft und Schwung ins neue Schuljahr zu starten.“

Magdeburg - Unterrichtsstart ist am 25. August.

Wie genau es mit den Corona-Eindämmungsmaßnahmen nach den Ferien weitergeht, ist nicht absehbar. Die Lage werde sehr genau beobachtet, um bei Bedarf zu reagieren, teilte das Bildungsministerium mit. In einer wissenschaftlichen Studie der Universität Halle würden vor und nach den Sommerferien pilothaft für zunächst zehn Wochen an 30 Schulen aller Schulformen Schüler auf das Coronavirus getestet. Es werde damit versucht, anhand von insgesamt 1000 Schülern Tendenzen zu erkennen.

Weil das Zeugnis nicht für alle Erfolg und Lohn für die Arbeit im gesamten Schuljahr ist, gibt es weiterhin das Sorgentelefon. Bei Problemen könnten Kinder und Jugendliche sowie Eltern bei der „Nummer gegen Kummer“ anrufen, teilte das Bildungsministerium mit. Montags bis samstags sei die Beratung zwischen 14.00 und 20.00 Uhr kostenlos und anonym aus dem deutschen Festnetz und vom Handy unter 116 111 erreichbar. Eltern könnten sich unter 0800 - 111 0550 an das kostenlose Elterntelefon wenden. dpa