2021 weniger Waldbrände, aber größere Fläche

Letzte Feuer lodern nach einem Waldbrand im Landkreis Wittenberg. © Jan Woitas/zb/dpa/Archivbild

Das vergangene Jahr hat höhere Niederschläge und wechselhaftes Wetter gebracht. Die Gefahr von Waldbränden hielt sich somit in Grenzen. Dennoch wurde viel Wald beschädigt.

Halberstadt - In Sachsen-Anhalt hat es im vergangenen Jahr weniger Waldbrände gegeben, dafür sind größere Flächen beschädigt worden. Insgesamt wurden 39 Waldbrände gezählt auf insgesamt 22,4 Hektar, sagte Sylke Mattersberger vom Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt. Bereits 2020 war ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet worden von 104 auf 54 Waldbrände. 2019 wurden gut 20 Hektar Wald von den Flammen zerstört, 2020 dann knapp 9 Hektar.

Dass die Fläche der Waldbrände 2021 so deutlich gestiegen ist, liegt laut Mattersberger an einem Fall von mutmaßlicher Brandstiftung bei Kemberg. Dort habe es am 20. Juni auf 11,3 Hektar gebrannt. Ein Tatverdächtiger sei bislang nicht gefasst worden. Immer wieder gebe es insbesondere in dem Bereich Probleme mit Brandstiftung. Ansonsten gelte: Bei vielen Bränden ist die Ursache nicht auszumachen.

Grundsätzlich habe die Witterung im vergangenen Jahr gute Bedingungen geliefert, dass weniger Waldbrände entstehen. „2021 war zwar relativ warm, aber während der Vegetationsperiode war es auch relativ feucht. Und das ist ja die Zeit, in der Waldbrände hauptsächlich entstehen“, sagte Mattersberger. Im Juni, als teilweise 35 Grad geherrscht hätten, habe es aber allein 17 Waldbrände gegeben.

Für das Landeszentrum Wald sei der vorbeugende Waldbrandschutz eine Hauptaufgabe, sagte Mattersberger, die Sachgebietsleiterin für den Waldschutz ist. Dazu gehören 1300 Kilometer Schutzstreifen etwa entlang von Straßen, die auf fünf Metern vegetationsfrei gehalten werden. Ein Übergreifen von Bränden soll so verhindert werden. Das System habe sich bewährt, erklärte Mattersberger.

Ab dem 1. März werden wieder Waldbrandgefahrenstufen festgelegt, die die Situation in den Wäldern darstellen. Die Überwachung läuft dann bis zum 30. September. Je nach Gefahrenstufe wird die Überwachung intensiviert, es gibt Einschränkungen für Waldbesucher.

Um Brände frühzeitig zu erkennen, gibt es beispielsweise 15 Kameras, die von Türmen aus die Umgebung auf Luftveränderungen untersuchen. In drei Waldbrandzentralen in Klötze, Genthin und Annaburg werden die Bilder bei Auffälligkeiten von Experten geprüft. Laut Sylke Mattersberger wird es ab Mitte des Jahres nur noch eine solche Waldbrandzentrale geben. dpa