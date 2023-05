2022: 97 Millionen Euro für Städtebauförderung für Kommunen

Das Landesverwaltungsamt hat im Vorjahr 97 Millionen Euro im Rahmen der Städtebauförderung an Sachsen-Anhalts Kommunen ausgezahlt. Zudem seien 2022 Fördermittel in Höhe von insgesamt 128 Millionen Euro bewilligt worden, die in den kommenden Jahren für Projekte abgerufen werden können, teilte die Behörde am Freitag in Halle mit. Anlass ist der bundesweite Tag der Städtebauförderung an diesem Samstag.

Halle - Den Angaben zufolge werden die Schwerpunkte der Städtebauförderung in Zukunft auf Maßnahmen zur energetischen Sanierung, Lösungen für demografische Entwicklungen, und Projekte für soziale Integration liegen. Die Verfügbarkeit kommunaler Eigenmittel gestalte den Prozess entscheidend mit, hieß es.

Seit 1991 hätten EU, Bund und Land insgesamt 4 Milliarden Euro für Investitionen in den sachsen-anhaltischen Kommunen bereitgestellt. Hinzu kämen etwa 1,2 Milliarden Euro Mindesteigenanteile, hieß es. So seien laut Landesverwaltungsamt in den zurückliegenden Jahrzehnten mehr als fünf Milliarden Euro in die Kommunen geflossen. So konnten etwa historische Stadtkerne erhalten, Infrastrukturen ausgebaut und der ländliche Rum gestärkt werden. Noch nie habe Geld ungenutzt zurückgegeben werden müssen, hieß es von der Behörde. Habe eine Kommune ihre Fördermittel nicht wie geplant verwenden können, sei das Geld anderen Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt worden. dpa