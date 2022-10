220 Bewerber für 944 Stellen an allgemeinbildenden Schulen

Sachsen-Anhalt ringt um Lehrer. Wie groß die Probleme sind, zeigt wieder die jüngste große Ausschreibungsrunde. Es geht um Bewerberzahlen und Qualifikationen.

Magdeburg - Auf die jüngste große Ausschreibung von Lehrerstellen in Sachsen-Anhalt ist die Resonanz wieder verhalten geblieben. 944 Stellen an allgemeinbildenden Schulen waren angeboten worden, 220 Bewerberinnen und Bewerber bekundeten ihr Interesse, wie das Bildungsministerium in Magdeburg auf Nachfrage mitteilte. Unter den Bewerbern seien 101 ausgebildete Lehrkräfte und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst gewesen.

Viele Interessenten gaben jeweils Bewerbungen für verschiedene Stellen ab. Dennoch blieben den Angaben zufolge 449 Stellen an den allgemeinbildenden Schulen ohne Bewerbung. Und auch von 174 ausgeschriebenen Stellen, für die es wegen der schwierigen Besetzung eine Zulage gibt, blieben 102 ohne Interessenten.

Ein Ministeriumssprecher erklärte: „Stellen ohne Bewerbungen finden sich inzwischen in allen Regionen und Schulformen gleichermaßen. Es lassen sich nicht mehr bestimmte Fächer hervorheben, bei denen die Besetzung besonders schwierig ist. Der gesamte Fächerkanon ist inzwischen vom Mangel betroffen.“

Für berufsbildende Schulen waren in der großen Ausschreibungsrunde 52 Stellen offeriert worden. 67 Bewerber hätten 215 Bewerbungen abgegeben. Keine Stelle sei ohne Interessent geblieben, hieß es. Von den 67 Bewerbern seien 10 ausgebildete Lehrkräfte oder aktuell in Ausbildung.

Die Stellen, die ohne Bewerber geblieben sind, wurden laut Ministerium inzwischen wieder ausgeschrieben. Das Landesschulamt biete kontinuierlich Stellen an. dpa