26. Historisches Erntefest der Hochschule Anhalt

Historische Maschinen und Erntetechniken, Musik, ein Strohfiguren- und Vogelscheuchen-Wettbewerb: In Bernburg-Strenzfeld wird am Samstag ein großes historisches Erntefest gefeiert. Am Vormittag (10.00 Uhr) beginnt das Fest mit einem traditionellen Erntekorso, der die Entwicklung der Landwirtschaft darstellt, wie die Hochschule Anhalt und die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt mitteilten.

Bernburg - Zuschauermagnet sei eine Parade mit Traktoren und Schleppern aus den 1920er Jahren. Die Technik wird vorgeführt und kommentiert.

Beim Oldi-Pflügen treten bei einer offenen Landesmeisterschaft Teilnehmer mit historischen Pflügen und Traktoren gegeneinander an. Auch Pferdegespanne mit Pflug werden den Angaben zufolge teilnehmen. Das Erntefest findet zum 26. Mal statt.

Auf einem Bauernmarkt wird die Vielfalt regionaler Produkte präsentiert. Rinder, Schafe und Alpakas sind zu erleben. Beim Strohfiguren- und Vogelscheuchen-Wettbewerb zeigen Firmen, Vereine, Schulen und Kindergärten ihre selbstgebastelten Figuren. Viele Stände laden zum kreativen Mitmachen ein, wie es weiter hieß. dpa