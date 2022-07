30. Internationales Elbe-Saale-Camp in Barby beginnt

Flussschützerinnen und Flussschützer kommen zum 30. Mal auf den Elbwiesen bei Barby im Salzlandkreis zum Internationalen Elbe-Saale-Camp zusammen. Nach der Eröffnung am Sonntag wollen sie bis 30. Juli mit Aktionen und Veranstaltungen für den Schutz der Flüsse Elbe und Saale werben. Die Organisatoren sehen die Priorität eigenen Angaben zufolge im Erhalt der ursprünglichen Flusslandschaft.

Barby - Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen diese während des Camps des Aktionsbündnisses Elbe-Saale per Boot, mit dem Rad und zu Fuß erkunden. Das Motto lautet „Ausblick Elbe“.

Nur eine lebendige Auenlandschaft könne beispielsweise als Puffer bei Hochwasser dienen und müsse unter allen Umständen erhalten werden. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern deshalb, die „Ziele für die Elbe der Realität anzupassen.“ Die Elbe müsse die Aue wieder erreichen, um sie mit Wasser versorgen zu können.

Zur Eröffnung des 30. Elbe-Saale-Camps geht es in einer Führung mit dem Umweltschützer und Autoren Ernst Paul Dörfler um den Fischadler. Bis Ende kommender Woche stehen Filme, Exkursionen, Diskussionen und Musikveranstaltungen auf dem Programm. Höhepunkt soll anlässlich des 30. Camp-Geburtstages ein Fest am 29. Juli sein. Besucher sind an allen Tagen willkommen, hieß es. dpa