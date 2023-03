300 Teilnehmer bei Verdi-Streik: Großaktion kommende Woche

Verdi-Fahnen während einer Demonstration. © Ole Spata/dpa/Symbolbild

Bei einem Warnstreik des öffentlichen Dienstes in Naumburg (Burgenlandkreis) haben sich am Donnerstag rund 300 Beschäftigte beteiligt. Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit, die zu der Aktion aufgerufen hatte. Die Beschäftigten kamen nach Verdi-Angaben aus verschiedenen Berufsfeldern wie Kitas, Horten und der Verwaltung.

Naumburg - Der Warnstreik führte laut Kreisverwaltung des Burgenlandkreises unter anderem in der Kfz-Zulassungsstelle sowie der Führerscheinstelle in Naumburg zu Terminausfällen. Auch in Zeitz war die Führerscheinstelle betroffen.

Die Gewerkschaft kündigte für kommende Woche eine Großaktion an. Man werde fast im gesamten Sachsen-Anhalt zu einer Aktion aufrufen. Nähere Informationen wollte der Verdi-Sprecher noch nicht bekannt geben.

Bund und Kommunen hatten ihren 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst in dem bundesweiten Tarifstreit fünf Prozent mehr Lohn und 2500 Euro Einmalzahlungen bei 27 Monaten Laufzeit angeboten. Die Gewerkschaft Verdi hatte das als „Frechheit“ abgelehnt, sie fordert weiterhin 10,5 Prozent bei einem Jahr Laufzeit, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März geplant. dpa