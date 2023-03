31. Ausgabe des Kurt Weill Fests stand im Zeichen der Zeit

Ernste Themen, gute Auslastung: In Dessau-Roßlau ist am Sonntag das diesjährige Kurt Weill Fest zu Ende gegangen. Mit Blick auf die Weltlage habe die 31. Ausgabe des Festivals mit seinem Motto „In Zeiten des Umbruchs“ voll ins Schwarze getroffen, bilanzierten die Veranstalter am Sonntag. Auf dem Programm standen rund 50 Konzerte und weitere Veranstaltungen an verschiedenen Orten.

Dessau-Roßlau - Unter anderem gab die US-amerikanische Opernsängerin Jocelyn B. Smith ein Konzert in der Marienkirche.

Den Auftakt des Festes gestalteten die vier Pianisten Sebastian Knauer, Martin Tingvall, Joja Wendt und Axel Zwingenberger im Anhaltischen Theater. Im kommenden Jahr werde das Fest unter dem Motto „Leuchten im Schatten“ stehen, so die Veranstalter. Die 32. Ausgabe des Festes wolle seinen Fokus auf große Frauen des letzten Jahrhunderts legen, die trotz ihrer Erfolge im Schatten standen, hieß es.

Der Komponist Weill („Die Dreigroschenoper“) war 1900 in Dessau als Sohn eines jüdischen Kantors geboren worden. Wegen der Machtübernahme der Nazis zog er über Berlin und Paris in die USA. Am Broadway wurde er mit seiner Musik zum Star. Weill starb 1950 in New York. Das Festival war nach dem Mauerfall in seiner Geburtsstadt ins Leben gerufen worden. dpa