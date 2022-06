40 Prozent Vollzeitbeschäftigten verdienen unter 2500 Euro

In Sachsen-Anhalt haben Ende 2020 mehr als 40 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten weniger als 2500 Euro brutto verdient. Insgesamt seien das rund 204.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht. Einen höheren Anteil von Vollzeitbeschäftigten mit weniger als 2500 Euro Bruttoentgelt als Sachsen-Anhalt haben in Ostdeutschland Mecklenburg-Vorpommern (43,5 Prozent), Thüringen (42,2 Prozent) und Sachsen (41,7 Prozent).

Magdeburg/Berlin - Stichtag war der 31. Dezember 2020.

Der ostdeutsche Schnitt, in den auch Berlin (24,7 Prozent) einbezogen wurde, lag bei 37,4. Der westdeutsche Vergleichswert wurde mit 21,6 Prozent angegeben, der bundesweite mit 24,5 Prozent. Das Ministerium wies darauf hin, dass die Corona-Pandemie den Arbeitsmarkt im Jahr 2020 stark beeinflusst hat. So habe es viel Kurzarbeit gegeben, aber auch Corona-Zulagen in bestimmten Branchen oder Berufen.

Die Vorsitzende der Linken-Landtagsfraktion, Eva von Angern, kommentiert die Zahlen: „Der Osten ist deutlich stärker von den Preissteigerungen betroffen als der Westen. Wenn über 200.000 Vollzeitbeschäftigte in Sachsen-Anhalt nicht mehr als 2500 Euro brutto im Monat erhalten, dann führt die Inflation zu existenziellen Sorgen.“ Die Bürger bräuchten mehr Entlastung. „Die Bundesregierung muss ein drittes Entlastungspaket vorlegen, das tatsächlich die Mehrkosten ausgleicht und auch Rentner und Studierende einbezieht.“ Nötig sei auch eine Steuerreform zugunsten kleiner und mittlerer Einkommen. dpa