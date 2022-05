400 brennende Strohballen: Feuer greift auf Ställe über

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

In einer Molkerei in Wittenberg kam es zu einem schweren Brand, bei dem ein Sachschaden von mindestens 190.000 Euro entstanden ist. An einer privaten Milchwirtschaft entzündeten sich Mittwochnacht aus bisher ungeklärter Ursache rund 400 Strohballen, wie Polizei und Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilten. Das Feuer sprang auf zwei Stallanlage über, woraufhin diese evakuiert werden mussten.

Wittenberg - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 150 Kühe seien in Sicherheit gebracht worden. Ein Kalb habe auf Grund von Brandverletzungen durch eine Tierärztin vor Ort eingeschläfert werden müssen.

Da die Melkanlage ebenfalls von dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden war, die Kühe aber gemolken werden mussten, organisierten die benachbarten Agrarbetriebe sowie die Kreisverwaltung laut Feuerwehr Hilfe. Die Feuerwehr war mit über 100 Einsatzkräften und 25 Einsatzwagen im Einsatz. Wie lange die Löscharbeiten noch andauern, blieb zunächst unklar. Auch am Vormittag waren die Gebäude noch nicht zu betreten, hieß es von Seiten der Polizei. dpa