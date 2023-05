45.000 Euro vom Land für Literaturtage im Salzlandkreis

Das Land unterstützt die Organisatoren der diesjährigen Landesliteraturtage im Salzlandkreis mit 45.000 Euro. Den Zuwendungsbescheid überreichte Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) am Freitag in Staßfurt an Landrat Markus Bauer (SPD), teilte das Ministerium für Kultur in Magdeburg mit.

Staßfurt/Magdeburg - Anlass war die Vorstellung des Programms für das Literaturfest, das vom 10. bis 24. September an verschiedenen Orten sein soll - etwa in Bernburg, Schönebeck, Aschersleben und Staßfurt. Das Motto lautet „Ich liebe dich wie das Salz! Literatur, Musik und Kunst im Salzlandkreis“. Es soll unter anderem mehr als 30 Lesungen und andere Themen wie Schreibwerkstätten und Symposien geben.

Die Landesliteraturtage gibt es seit 1992. „Sie fordern zur Auseinandersetzung mit dem literarischen Schaffen in seiner ganzen Breite auf und tragen mit dazu bei, dass wir ein lesendes Land bleiben“, sagte Robra laut Mitteilung. „Mit den Landesliteraturtagen präsentieren wir die Vielfalt der Literaturlandschaft unseres Landes. Dazu dient ein gelungener Mix aus regionalen und überregionalen Impulsen und die Gegenwartsliteratur steht wie immer im Fokus.“ dpa