48-Jähriger wegen Handels mit Drogen festgenommen

Ein Polizeibeamter steht zwischen zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Einsatzkräfte der Kriminalpolizei haben in Magdeburg die Wohnung eines 48-Jährigen durchsucht, der mit Drogen gehandelt haben soll. Bei der Maßnahme am Mittwoch nahe des Schellheimerplatzes seien unter anderem rund ein Kilogramm Amphetaminpaste, 80 Ecstasy-Tabletten sowie Schusswaffen gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag in Magdeburg mit.

Magdeburg - Der Beschuldigte sei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Die Ermittlungen dauerten den Angaben zufolge weiter an. dpa