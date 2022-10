56 Millionen Euro für Energieeffizienz-Projekte

Sachsen-Anhalt hat in den vergangenen sieben Jahren Unternehmen bei Investitionen in Energieeffizienz mit 56 Millionen Euro bezuschusst. Gefördert wurden knapp 600 Vorhaben, darunter waren etwa Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus erneuerbaren Energien sowie energetische Optimierungen von Druckluft- und Pumpsystemen. Wie das Umweltministerium am Mittwoch mitteilte, schoben die Bewilligungen in der nun auslaufenden EU-Strukturfondsperiode Investitionen der Unternehmen im Gesamtvolumen von rund 138 Millionen Euro an.

Magdeburg - „Die aktuelle Energiekrise infolge des russischen Krieges in der Ukraine zeigt deutlich, wie wichtig bei uns Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien sind“, erklärte Umweltminister Armin Willingmann (SPD). Mit Blick auf die Lage im Energiesektor werde das Interesse der Wirtschaft an derartiger Unterstützung weiter zunehmen. Daher soll das Programm auch in der neuen EU-Strukturfondsperiode fortgeführt werden, wie Willingmann ankündigte.

Die Zuschüsse richten sich den Angaben zufolge nach Unternehmensgröße und Fördergegenstand. Durch die Investitionen muss eine Energieeinsparung von mindestens 20 Prozent im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch der vergangenen drei Jahre nachgewiesen werden. dpa