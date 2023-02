62-Jähriger stirbt bei Autounfall

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 62 Jahre alter Autofahrer ist bei einer Kollision mit einem Baum auf der Bundesstraße 27 bei Blankenburg (Landkreis Harz) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war sein Wagen am Montag gegen 13.00 Uhr in einer Kurve von der Straße abgekommen und frontal gegen den Baum geprallt. Die genaue Ursache des Unfalls sei unklar. Der Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt und in dem Auto eingeklemmt.

Blankenburg - Der Mann starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. dpa