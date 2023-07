A2: Zoll findet nach Verfolgung 113.000 Euro Bargeld in Auto

Teilen

Das Zoll Abzeichen auf der Uniform eines Beamten. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Der Zoll hat nach einer Verfolgungsjagd auf der Autobahn 2 bei Magdeburg in einem Auto Bargeld in Höhe von 113.000 Euro gefunden. Wie das Hauptzollamt Magdeburg am Donnerstag mitteilte, wollten Zollbeamte das in Richtung Polen fahrende Auto in der Nacht auf den 12. Juli an der A2 bei Magdeburg kontrollieren. Demnach bremste der Wagen auf dem Parkplatz des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizei zunächst, gab dann aber wieder Gas.

Magdeburg - Polizeibeamte nahmen mit ihrem Auto die Verfolgung auf und stoppten den Wagen, in dem zwei Männer saßen, hieß es.

Bei einer Durchsuchung fanden die Zöllner den Angaben zufolge das Bargeld und ließen einen Hund das Auto auf Rauschgift untersuchen. Zwar fanden die Beamten keine Drogen - der Hund schlug demnach aber an mehreren Stellen an. Der Zoll stellte deshalb wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz das gefundene Geld sicher. Unabhängig von dem Vorfall klagte einer der beiden Männer aus dem Auto über Schmerzen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, berichtete das Zollamt. Über den Vorfall am 12. Juli hatten die Beamten eigenen Angaben zufolge aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt berichtet. dpa