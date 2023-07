Abiturienten in Sachsen-Anhalt mit guten Ergebnissen

„Abitur“ steht auf einer Tafel im Klassenzimmer eines Gymnasiums. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Die Abiturientinnen und Abiturienten in Sachsen-Anhalt haben mit einem Notendurchschnitt von 2,27 im Schuljahr 2022/2023 besonders gute Noten eingefahren. Die Schüler an den allgemeinbildenden Schulen haben erneut ein Ergebnis erzielt, das sich im Vergleich zu den bisherigen Landesergebnissen im Bestbereich bewegt, wie das Bildungsministerium am Donnerstag mitteilte.

Magdeburg - Im Vorjahr sei das Ergebnis mit 2,22 sogar noch leicht besser gewesen.

Insgesamt waren den Angaben nach 5264 Schülerinnen und Schüler zur schriftlichen Prüfung an den Schulen zugelassen - 4931 der Prüflinge sind laut Ministerium erfolgreich gewesen. 7,46 Prozent (393 Schüler) seien durchgefallen. 132 der Abiturientinnen und Abiturienten durften sich über die Bestnote 1,0 freuen, 1610 Schülerinnen und Schüler schafften immerhin ein Abiturergebnis mit einer 1 vor dem Komma.

Rund 208.000 sachsen-anhaltische Schülerinnen und Schüler hatten am Mittwoch ihren letzten Schultag und verabschiedeten sich in die Sommerferien. dpa