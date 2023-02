Abkühlung folgt auf bis zu zehn Grad am Freitag

Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Nach einem stürmischen jedoch mit bis zu zehn Grad eher warmen Freitag kühlen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt am Wochenende wieder ab. Bei Temperaturen über 0 Grad könnten Schauer am Freitag dafür sorgen, dass sich die Beschaffenheit des Schnees in den Wintersportorten verschlechtere, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag auf Anfrage.

Magdeburg - Schon ab Freitagabend kühle es jedoch bereits wieder ab, sodass es am Samstag und Sonntag in höheren Lagen wieder winterlich werde. Die Temperaturen liegen demnach am Wochenende tagsüber bei 2 bis 4 Grad. dpa