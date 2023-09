Ärger um Smarason-Sperre: SC Magdeburg siegt gegen Hamburg

Der Magdeburger Albin Lagergren jubelt nach einem Treffer. © Ronny Hartmann/dpa

Ohne den vom Sportgericht freigesprochenen Janus Dadi Smarason hat der SC Magdeburg eine Reaktion auf die Niederlage bei den Füchsen gezeigt und das zweite Heimspiel der Bundesliga-Saison gewonnen. Gegen den HSV Hamburg siegten die Elbestädter am Sonntag vor 6422 Zuschauern mit 35:24 (18:7). Dabei war Omar Ingi Magnusson mit acht Treffern bester Schütze beim SCM.

Magdeburg - Magdeburg verzichtete auf Smarason, obwohl der nach dessen Blauer Karte wegen eines Schlags gegen Mathias Gidsel freigesprochen wurde. Grund: Eine mögliche Revision gegen die Aufhebung der Sperre durch die HBL und Unklarheiten, was passiert, wenn die HBL damit Erfolg hat. Ein unakzeptabler Zustand für SCM-Geschäftsführer Marc-Hendrik Schmedt: „Wir haben ein erstinstanzliches Urteil, das die Sperre aufhebt und eine Freigabe des Spielers durch die HBL, die gleichzeitig aber eine Revision gegen das Urteil ankündigt. Dies in Verbindung mit der Verlagerung des juristischen Risikos alleinig auf den SC Magdeburg, was auf augenscheinliche Regellücken beim DHB/HBL zurückzuführen ist. Das kann man sich nicht ausdenken und wird der notwendigen Professionalität unserer Sportart nicht im Ansatz gerecht“, sagte Schmedt.

Erstmals seit seinem Comeback durfte Magnusson im rechten Rückraum starten und der Isländer brachte den SCM gleich per Siebenmeter in Front. Magdeburg führte schnell mit drei Treffern und arbeitete vor allem in der Defensive hervorragend. Der SCM zwang die Gäste immer wieder in schlechte Wurfpositionen und im Tor parierte Nikola Portner gleich zehnfach, sodass der SCM schon zur Pause deutlich führte. Magdeburg ließ kaum nach, ging sogar auf 15 Tore weg, bevor den Hamburgern der zehnte Treffer gelang (24:9/39.). Als der SCM den Fuß vom Gas nahm, kamen die Gäste noch etwas näher heran, mehr als Ergebniskosmetik gelang aber nicht. dpa