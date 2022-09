Ärzte: Mehr Medizinstudienplätze anbieten

Ein Stethoskop hängt um den Hals eines Arztes. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der Ärztemangel in Sachsen-Anhalt bleibt ein Problem, obwohl es stetig mehr Mediziner im Land gibt. Aktuell praktizierten knapp 10.000 Ärzte im Land, das seien 2000 mehr als vor 25 Jahren, sagte der Präsident der Ärztekammer Sachsen-Anhalt, Uwe Ebmeyer, am Mittwoch in Magdeburg. Knapp ein Drittel der Haus- und Fachärzte ist Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung zufolge über 60 Jahre alt, gut zwölf Prozent über 65.

Magdeburg - Zunehmend mehr Ärzte arbeiteten in Teilzeit, zudem sei die Bevölkerung älter und kränker als in anderen Teilen der Bundesrepublik.

Ebmeyer und der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Jörg Böhme, plädierten für die Aufstockung der Medizinstudienplätze. Zudem müssten mehr Medizinstudierende aus Sachsen-Anhalt gewonnen und hier gehalten werden. Von 9820 Studienplätzen seien 1,7 bis 1,8 Prozent mit sachsen-anhaltischen Landeskindern besetzt. Rund 40 Prozent von ihnen studierten an einer der beiden Fakultäten in Sachsen-Anhalt. Die Quote müsse steigen. Allerdings sei auch deutlich, dass die Kapazitäten in Halle und Magdeburg derzeit ausgelastet seien. dpa