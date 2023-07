AfD-Abgeordneter geht gerichtlich gegen Ordnungsruf vor

Teilen

Abgeordnete sitzen während der Landtagssitzung im Plenarsaal. © Ronny Hartmann/dpa/Archivbild

Der AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider geht gerichtlich gegen einen im Parlament erhaltenen Ordnungsruf vor. Das Landesverfassungsgericht in Dessau-Roßlau beschäftigte sich am Montag ausführlich mit der parlamentarischen Redefreiheit. Eine Entscheidung wollen die Richter am 21. August verkünden.

Dessau-Roßlau/Magdeburg - Hintergrund des Organstreitverfahrens ist eine umstrittene Äußerung Tillschneiders. In der Landtagssitzung im Februar 2022 wurde im Parlament über eine Aktion des Bildungsministeriums debattiert, welche zur Eindämmung der Corona-Pandemie unter dem Motto „Wir ham 'nen Stich“ durchgeführt worden war. In diesem Zusammenhang hatte der AfD-Politiker gesagt: „Wenn ich aber über die Initiatoren dieser Kampagne nachdenke, frage ich mich: Weshalb tut man das? Ist es ein Selbstläufer? Ist es Trägheit? Ist es Feigheit? Ist es Bosheit? Ist es die Banalität des Bösen?“

Landtagsvizepräsident Wulf Gallert (Linke) hatte ihm für diese Formulierung einen Ordnungsruf, eine Art Ermahnung, erteilt. Die Begrifflichkeit „Banalität des Bösen“ geht auf Hannah Arendt (1906-1975) zurück. Die deutsch-amerikanische Publizistin verfolgte als Berichterstatterin den Prozess gegen den NS-Verbrecher Adolf Eichmann in Jerusalem. Ihre Artikelserie und das daraus entstandene Buch lösten Anfang der 1960er Jahre eine weltweite Debatte aus. Der Untertitel „Von der Banalität des Bösen“ und die damit verbundene Beurteilung Eichmanns werden bis heute kontrovers diskutiert.

Gallert sah mit der Formulierung Tillschneiders „eine rote Linie überschritten“, wie er am Montag in der Verhandlung sagte. Aufgabe der Sitzungsleitung sei es, Ansehen und Würde des Parlaments zu wahren. Dies bedeute, dass es Grenzen in der politischen Auseinandersetzung gebe.

Der vom Landtag beauftragte Anwalt ergänzte, mit der Begrifflichkeit würden diejenigen Menschen verunglimpft, die die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie umgesetzt hätten. Außerdem werde der Holocaust damit bagatellisiert.

Tillschneider wies den Vorwurf der Verharmlosung des Holocausts zurück. Die Mehrheit der Menschen könne mit der Begrifflichkeit nichts anfangen, so der AfD-Politiker. Er habe diese unabhängig vom Kontext des nationalsozialistischen Unrechts verwendet und zudem als Frage formuliert. Niemandem sei damit die Banalität des Bösen unterstellt worden, sagte Tillschneider. dpa