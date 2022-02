AfD-Fraktion stellt Impfkampagne an Schulen in Frage

Ein Mann steht an einem Covid-19-Impfcenter hinter der Bodenaufschrift "Impfen". © Arne Dedert/dpa/POOL/dpa/Symbolbild

Die AfD-Landtagsfraktion hat die Impfkampagne an Sachsen-Anhalts Schulen kritisiert. Man solle Kinder nicht zu einer Impfung drängen, die schon bei Erwachsenen „wirkungsschwach“ sei, sagte am Donnerstag der Abgeordnete Hans-Thomas Tillschneider. Aktuell traue sich das Bildungsministerium noch nicht, Schüler zur Impfung zu zwingen, deshalb gebe es die Impfkampagne, so Tillschneider in einer Landtagsdebatte.

Magdeburg - Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) wies die Kritik zurück. Die Kampagne sei weder ein Druck- noch ein Zwangsmittel, stattdessen solle an den Schulen aufgeklärt und über Impfmöglichkeiten informiert werden. Grundsätzliche gelte, so Feußner: „Impfen rettet Leben.“

Sachsen-Anhalt hatte unter anderem per Tiktok und Instagram für Impfungen bei den 12- bis 17-Jährigen geworben. Laut Bildungsministerium haben einige Schulen im Dezember von dem Angebot Gebrauch gemacht, dass Impfteams der Landkreise Schülerinnen und Schüler impfen. dpa