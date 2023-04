AfD in Sachsen-Anhalt überspringt Marke von 1500 Mitgliedern

Martin Reichardt, Vorsitzender der AfD Sachsen-Anhalt. © Hendrik Schmidt/dpa

Die AfD in Sachsen-Anhalt hat die Marke von 1500 Mitgliedern übersprungen. Das gab Landeschef Martin Reichardt am Samstag auf einem Landesparteitag in Weißandt-Gölzau (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) bekannt. Auf diese Entwicklung könne man stolz sein, sagte Reichardt.

Weißandt-Gölzau - Der Landesvorsitzende betonte, dass es die Partei in den vergangenen Jahren geschafft habe, kritische Fragen intern zu diskutieren. Zudem sei die AfD keine Ein-Themen-Partei, sondern eine Programmpartei mit Lösungskompetenz auf allen Politikfeldern, so Reichardt in seiner Rede.In Weißandt-Gölzau soll außerdem das zehnjährige Bestehen der Partei gefeiert werden.

Als „Professoren-Partei“ gestartet, die sich vor allem gegen die Euro-Rettungspolitik wandte, ist die AfD nach Einschätzung des Bundesverfassungsschutzes inzwischen so weit nach rechts gerückt, dass der Inlandsgeheimdienst sie im Ganzen beobachtet. Nach Ansicht der Behörde gibt es ausreichend Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen. dpa