AfD sucht weitere Kandidaten zur Europawahl aus

Ein Delegierter kommt zur AfD Europawahlversammlung. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die AfD hat am Samstag die Auswahl ihrer Kandidaten für die Europawahl 2024 fortgesetzt. Die Delegierten der Europawahlversammlung in Magdeburg wollten die Plätze 21 bis 30 auf der Wahlliste bestimmen. Da Dutzende Bewerberinnen und Bewerber konkurrierten und sich jeweils minutenlang vorstellten, wurde erwartet, dass die Kandidatenwahl den ganzen Tag dauern würde.

Magdeburg - Am Sonntag sollte planmäßig das Europawahlprogramm beraten werden.

Ein im Juni veröffentlichter Entwurf setzte als Ziel eine „geordnete Auflösung der EU“ und die Gründung einer „neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft“. Einige AfD-Vertreter plädieren für einen EU-Austritt Deutschlands, den sogenannten Dexit. Parteichef Tino Chrupalla sagte jedoch, es werde an einem neuen Entwurf gearbeitet, der als „Kompromiss“ dienen könne. Nach Angaben aus Parteikreisen soll der Entwurf vom Juni entschärft werden.

Die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestufte Partei hatte bereits am vergangenen Wochenende mit der Kandidatenaufstellung begonnen. Viele der vom Parteitag bestimmten Bewerber auf der Liste plädierten für eine radikale Abkehr von der EU in jetziger Form und für eine „Festung Europa“ mit abgeschotteten Außengrenzen gegen Migranten.

Nach Einschätzung des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, waren am vergangenen Wochenende teils „rechtsextremistische Verschwörungstheorien“ verbreitet worden. Die AfD wehrte sich gegen die Äußerungen vor dem Verwaltungsgericht Köln per Eilantrag. Das Bundesamt für Verfassungsschutz verpflichtete sich in einer „Stillhaltezusage“, kritische Äußerungen während der AfD-Europawahlversammlung an diesem Wochenende zu unterlassen. dpa