AfD will Spitzenkandidaten für Europawahl bestimmen

Ein Plakat der AfD auf einem Parteitag. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Auf einem Landesparteitag in Weißandt-Gölzau (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) will die sachsen-anhaltische AfD heute einen Spitzenkandidaten für die Europawahl 2024 wählen. Dafür bewirbt sich der Altmärker Arno Bausemer. Der 40-Jährige will sich im Europaparlament besonders für den Schutz der EU-Außengrenzen einsetzen, wie er im Vorfeld sagte. Bausemer ist aktuell Mitglied im Kreistag und im Stadtrat Stendal, außerdem ist er Schatzmeister der Landespartei.

Weißandt-Gölzau - Neben der Wahl eines Spitzenkandidaten steht auf dem Landesparteitag auch ein Antrag zur Europapolitik auf der Tagesordnung sowie das zehnjährige Parteijubiläum. AfD-Landeschef Martin Reichardt sieht seine Partei insgesamt auf einem guten Weg. „Die Geburtswehen sind beendet. In Sachsen-Anhalt haben wir es als Partei gelernt, Probleme, sofern diese vorhanden sind, intern zu lösen“, sagte Reichardt. dpa