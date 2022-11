Akos Doma wird 2023 Stadtschreiber in Magdeburg

Der in Ungarn geborene Schriftsteller Akos Doma wird im kommenden Jahr Stadtschreiber in Magdeburg. Der 59-Jährige tritt sein Amt am 1. April 2023 an und folgt auf Katja Hensel, wie die Landeshauptstadt am Freitag mitteilte. Der in Eichstätt lebende Doma habe sich gegen 26 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt. Er wolle sich in das kulturelle Leben der Landeshauptstadt einbringen und an einem neuen Roman schreiben.

Magdeburg - Zudem wolle sich Doma mit der Geschichte Magdeburgs und insbesondere mit dem Wirken des 1796 in Magdeburg geborenen Schriftstellers Karl Immermann befassen. Außerdem plane er literarische Schreibwerkstätten an Schulen.

Magdeburg vergibt seit 2013 jährlich ein Stadtschreiberstipendium. Die Stadtschreiber sollen vom 1. April bis 31. Oktober in Magdeburg leben und arbeiten sowie mit künstlerischen Mitteln Geschichte und Gegenwart der Stadt reflektieren. Sie erhalten monatlich 1200 Euro und eine mietkostenfreie Wohnung. dpa