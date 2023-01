Aktionen sollen an Bombenangriffe auf Magdeburg erinnern

Simone Borris, Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Magdeburg, spricht im Magdeburger Dom. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archivbild

Die Initiative „Weltoffenes Magdeburg“ lädt zum Jahrestag der Bombenangriffe auf die Stadt im Zweiten Weltkrieg zu einer Aktionswoche ein. Vom 16. bis 27. Januar seien rund 40 Veranstaltungen geplant, sagte Birgit Bursee von der Freiwilligenagentur Magdeburg am Freitag. Am 16. Januar jährt sich zum 78. Mal der Tag, an dem Magdeburg von Luftangriffen getroffen und die Innenstadt fast komplett zerstört wurde.

Magdeburg - Auftakt der Aktionswoche ist am kommenden Montag ein Einsingen auf dem Alten Markt ab 18 Uhr. Mit der Aktion will die Initiative „den ganzen Alten Markt füllen“, wie Bursee sagte. Die Aktionswoche soll dem Gedenken an die Opfer der Bombenangriffe und der Erinnerung an die NS-Herrschaft dienen. Geplant sind unter anderem Mahnwachen, Lesungen, Filmvorführungen und Infostände.

Oberbürgermeisterin Simone Borris sagte, die Initiative zeige mit der Aktionswoche, dass Magdeburg „eine Stadt für alle“ sei. Man wolle alles dafür tun, so Borris, „dass die rechten Gesinnungen diesen besonderen Tag, den 16. Januar, nicht missbrauchen, um das Demokratieverständnis zu beugen“.

In der Vergangenheit hatten Neonazis das Gedenken an die Bombenangriffe genutzt, um zu sogenannten „Trauermärschen“ zu mobilisieren. In diesem Jahr liege aktuell noch keine Anmeldung für eine entsprechende Großveranstaltung vor, sagte Borris. dpa