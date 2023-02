Alkohol am Steuer: Auto überschlägt sich und Fahrer flüchten

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Zwei betrunkene Männer haben sich in Halle mit ihrem Auto mehrmals überschlagen und sind danach vom Unfallort geflüchtet. Die beiden jungen Männer im Alter von 20 und 21 Jahren wurden nur leicht verletzt, sie konnten wenig später von der Polizei gestellt werden, wie die Beamten am Samstag mitteilten.

Halle - Die beiden alkoholisierten Männer hatten am frühen Samstagmorgen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, waren in den Gegenverkehr geraten und nach dem Unfall schließlich im Straßengraben liegen geblieben. Wer hinter dem Steuer saß, blieb zunächst unklar. Am Auto entstand Totalschaden. dpa