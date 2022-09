Alle 900 Messboxen zur Radonmessung in Wohnräumen vergeben

Eine Person öffnet ein Fenster in einem Wohnhaus. © Vitaliy Hrabar/DVFG/AdobeStock/obs/Symbolbild

Ein Radon-Messprogramm für private Haushalte in Sachsen-Anhalt stößt auf großes Interesse. Alle 900 zur Verfügung stehenden Messboxen seien vergeben, teilte das Umweltministerium am Freitag in Magdeburg mit. Bis Monatsende sollen sie an die Haushalte verschickt werden, die zuvor über ein Internetportal Interesse bekundet hatten. Mithilfe der kleinen Boxen lasse sich die Belastung des Edelgases Radon messen, das in hoher Konzentration die Lunge schädigen kann.

Magdeburg - Das Gas tritt in Teilen des Harzes und des südlichen Harzvorlandes aus der Erde aus und kann sich in Wohnräumen ansammeln.

Die Messboxen sollen für ein Jahr möglichst in Wohn- und Schlafzimmer ausgelegt werden. Ein enthaltener Kunststoff verändere sich unter dem Einfluss von Radon. Nach einem Jahr sollen die Boxen zur Auswertung zurückgeschickt werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren dann die Ergebnisse und auch, ob sie handeln müssen. Möglich seien häufigeres Lüften, die Tür zum Keller abzudichten oder im Extremfall eine bauliche Veränderung vornehmen zu lassen.

Wer bei dem diesjährigen Programm leer ausgegangen ist, kann sich auf den Internetseiten des Bundesamtes für Strahlenschutz über Anbieter von Mess-Dienstleistungen kundig machen. Die Angebote der Anbieter seien allerdings nicht kostenfrei. Aktuell betrage die Preisspanne zwischen 30 und 50 Euro je Messung, teilte das Ministerium weiter mit.

Im kommenden Jahr soll es in weiteren Kommunen des Landes Außenmessungen geben, um mögliche Risiken genauer einschätzen sowie die Bevölkerung dort besser informieren und beraten zu können. dpa