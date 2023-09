Alleinstehende dominieren: Weniger Familien mit Kindern

Teilen

Familien mit Kindern machen in Sachsen-Anhalt inzwischen den geringsten Anteil der Gesellschaft aus. Wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte, gehören nur 24 Prozent der Bevölkerung zu dieser Gruppe. Den größten Anteil machen demnach alleinstehende Personen mit 44 Prozent aus, gefolgt von Paaren ohne Kinder mit 32 Prozent. Vor 20 Jahren gehörte noch etwa jeder Dritte zur Gruppe der Familien mit Kindern, mittlerweile ist es den Angaben zufolge nur noch etwa jeder Vierte.

Halle - Die Zahlen gehen auf erste Ergebnisse des Mikrozensus 2022 zurück. Demnach lebten in Sachsen-Anhalt in dem Jahr rund 2,1 Millionen Menschen.

Vor allem in den drei kreisfreien Städten Magdeburg (18 Prozent), Halle (20) und Dessau-Roßlau (19) ist der Anteil der Familien besonders gering. Analog dazu sei der Anteil der Alleinstehenden in den beiden Großstädten Halle und Magdeburg mit jeweils rund 55 Prozent besonders hoch. Die Auswertung des Landesamtes zeigte auch, dass Familien vor allem in Landkreise in unmittelbarer Nähe zu den Großstädten ziehen. So habe der Anteil der Familien im Saalekreis und dem Landkreis Börde jeweils bei 32 Prozent gelegen. dpa