Altenbrak richtet drittes Bürgerfest für den Harzkreis aus

Eine Gesellschaft stößt mit Bier an. © Robert Michael/dpa/ZB/Symbolbild

In Altenbrak, einem Ortsteil der Stadt Thale in Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge, wird an diesem Wochenende groß gefeiert. Nach der Eröffnung des Harzfestes am Freitag steht bis Sonntag ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm an, zu dem mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher erwartet werden. Nach Angaben des Landkreises Harz soll es unter anderem eine Blaulichtmeile geben, auf der Rettungs- und Hilfsorganisationen sich und ihre Arbeit präsentieren.

Altenbrak - Auch ein Mittelaltermarkt und ein großes Kinderareal zum Toben und Spielen würden aufgebaut, hieß es. Unternehmen der Region seien auf einer Wirtschafts- und Jobmeile präsent. Auch die Waldbühne des Luftkurortes und das Bergschwimmbad sollen anlässlich des großen Bürgerfestes für den Harzkreis zu Veranstaltungsorten werden.

Seit 2021 will der Landkreis Harz eigenen Angaben zufolge seine touristische und wirtschaftliche Vielfalt bei einem Bürgerfest zur Schau stellen. Bisherige Austragungsorte waren Harsleben (2021) mit rund 20.000 und Schwanebeck (2022) mit etwa 17.000 Besuchern. dpa