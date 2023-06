Altmärkisches Heimatfest feiert 20. Geburtstag in Bismark

Teilen

Die Kleinstadt Bismark im Altmarkkreis Salzwedel ist Gastgeber für die 20. Ausgabe des Altmärkischen Heimatfestes. Nach der Eröffnung am Mittwoch in der Kirche im Ortsteil Meßdorf soll an diesem Wochenende mit einem großen Veranstaltungs- und Kulturprogramm zwei Tage lang gefeiert werden. Das Motto des Festes lautet „Tradition und Wandel“. Gekrönt wird das Heimatfest nach Angaben der Landkreisverwaltung mit einem Festumzug am Sonntag.

Bismark - Tanz- und Folkloregruppen, Chöre und Blasmusik sowie Live-Bands gestalten demnach ein buntes Bühnenprogramm für alle Altersgruppen. Fachtagungen und Ausstellungen begleiteten das Heimatfest, hieß es.

Das Altmärkische Heimatfest feierte 1991 Premiere. Es findet alle zwei Jahre an wechselnden Orten statt. Bismark war den Angaben zufolge schon 1995 Gastgeber. Geld für die Ausrichtung des Altmärkischen Heimatfestes komme vom Land und den Landkreisen Salzwedel und Stendal. Es gilt als kultureller Höhepunkt in einer der am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands. dpa