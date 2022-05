Altmark Festspiele beginnen mit „Nacht der Filmmusik“

Im Norden Sachsen-Anhalts wird es in diesem Sommer wieder musikalisch-festlich. Nach der Eröffnung der Altmark Festspiele mit einer „Nacht der Filmmusik“ am Samstag in Stendal werden bis 4. September an verschiedenen Orten Kultur, Kunst und Literatur präsentiert. Die Eröffnung am Stendaler Stadtsee gestaltet das Czech National Symphony Orchestra unter der Leitung des Festspiel-Intendanten Reinhard Seehafer.

Stendal - Der Konzertabend würdigt Komponisten, Dirigenten und Interpreten wie Ennio Morricone („Spiel mir das Lied vom Tod“), Lalo Schifrin („Mission: Impossible“) und Hans Zimmer („Dune“).

Bis Anfang September stehen Konzerte verschiedener Genres etwa in der Dorfkirche Berge, im Landschaftspark Wittenmoor, im Freilichtmuseum Diesdorf oder im Gutshaus Birkholz auf dem Programm. Es gibt laut Veranstalter Jazz-, Tango-, Klassik- und Klavier-Darbietungen. Zum Abschluss der Festspiele erklingt in der Marienkirche Salzwedel die kraftvolle Stimme von Bariton Michael Volle, begleitet von Sophia Reuter (Viola) und dem Czech National Symphony Orchestra. Das Motto lautet „Sehnsucht nach Licht“. dpa