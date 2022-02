Amt: Teil-Impfpflicht wird für sehr viele Verfahren sorgen

Teilen

Ein Mann wird bei einer Impfaktion gegen Corona geimpft. © Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Magdeburg sieht mit der Umsetzung der Corona-Impfpflicht für Beschäftigte von Gesundheits- und sozialen Einrichtungen sehr viele Verwaltungsverfahren vor sich. Bei einer angenommenen Quote von zehn Prozent Ungeimpften betreffe das 1000 bis 1500 Personen, sagte der Leiter des Gesundheitsamts, Eike Hennig, am Donnerstag in Magdeburg.

Magdeburg - Bis zum 15. März müssen die Einrichtungen - vom Krankenhaus über die Arztpraxis bis zu Behinderteneinrichtungen und Rettungsdienst - dem Gesundheitsamt die nicht Geimpften melden. Dann wird jeder Einzelne schriftlich mit Fristen angehört, nach einer Entscheidung ist ein Widerspruchsverfahren möglich und auch ein Klageverfahren - das kann Jahre dauern, wie Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) sagte.

Es müsse nun darum gehen, das Gesetz so mit Leben zu füllen, dass die Versorgungssituation der Kranken, Alten und Behinderten nicht beeinträchtigt werde, sagte Amtsarzt Hennig. Sie sollten zugleich vor Infektionen geschützt werden. Gemeinsam mit dem Land würden Wege gesucht. Das Gesundheitsamt wolle ein Ermessen ausüben, wenn es ihm zustehe, sagte Hennig. Werde ein Mitarbeiter dringend gebraucht, könne es kein Betretungsverbot geben.

Der Amtsarzt betonte: „Was es im Moment gilt aus meiner Sicht zu verhindern, ist, dass jetzt bereits Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Pflegeheimen und anderen Einrichtungen, Arztpraxen einen schnellen Schritt machen und ihren Arbeitsvertrag kündigen.“ Es sei klar, dass gerade in diesen Bereichen nicht beliebig Personal ersetzt werden könne. dpa