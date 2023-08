Anklage wegen Mordes an 19-Jähriger aus Klötze erhoben

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Rund fünf Monate nach dem Tötungsverbrechen an einer 19-Jährigen aus Klötze im Altmarkkreis Salzwedel hat die Staatsanwaltschaft Stendal Anklage gegen den 42 Jahre alten Tatverdächtigen erhoben. Er soll die Frau am 4. März heimtückisch mit insgesamt 32 Messerstichen ermordet und anschließend den Leichnam in der Nähe der niedersächsischen Gemeinde Bahrdorf vergraben haben.

Stendal/Klötze - Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Stendal am Freitag mit.

Die 19-Jährige war wochenlang vermisst worden. Der Tatverdächtige geriet zwar recht schnell in den Fokus. Es gab aber keine Leiche und kein Geständnis. Am 20. April wurde die Leiche schließlich nach kriminalistischer Kleinstarbeit gefunden. Zeugenaussagen und ausgewertete Fahrzeugdaten führten zum Fundort. Bahrdorf ist knapp 40 Kilometer von Klötze entfernt.

Das Landgericht Stendal ist nun am Zug, die Eröffnung des Verfahrens zu prüfen. Anschließend wir ein Termin für den Prozessauftakt bestimmt. dpa