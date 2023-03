Anklage wegen Schüssen auf islamische Gemeinde in Halle

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Nach Schüssen auf ein islamisches Kulturzentrum in Halle wird die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 56-jährigen Mann erheben. Das teilte die Behörde am Dienstag mit. Der Mann soll im Januar 2022 mit einem Luftgewehr aus seiner Wohnung heraus auf das Zentrum geschossen haben. Er habe zwar niemanden verletzt, aber das Risiko von Verletzungen in Kauf genommen, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Halle - Dem Mann wird versuchte gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft sieht nach eigenen Angaben keine Anhaltspunkte für eine politisch motivierte Tat. dpa