Ankunftskita für ukrainische Kinder eröffnet

Eine Praktikantin liest in einer Kita Kindern vor. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Für Kinder aus Familien mit Flucht- und Migrationsgeschichte gibt es in Magdeburg nun eine neue Kita. In der sogenannten Ankunftskita gibt es insbesondere Plätze für ukrainische Kinder, aber auch für alle anderen Familien ist das Angebot grundsätzlich offen. „Wir haben etwa ein Drittel ukrainische Familien, ein Drittel muslimische Familien und das letzte Drittel verteilt sich auf weitere internationale Kinder und vor allem auch auf Deutsche“, sagte Kita-Geschäftsführerin Claudia Rondio angesichts der Eröffnung am Montag.

Magdeburg - Insgesamt seien von den 125 Plätzen schon 70 mit Anfragen belegt.

Auf rund 400 Quadratmetern können die Kinder künftig miteinander spielen und lernen. Das Team ist ebenfalls international. Der Betrieb ist zunächst bis Ende 2023 geplant. Die Befristung sei insbesondere bei der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Herausforderung gewesen. „Ich bin selber überrascht, begeistert, euphorisch, dass das überhaupt geklappt hat“, sagte Rondio. Der Kitaträger Mandala betreibt schon eine interkulturelle Kita in Magdeburg. In Zukunft sollen beide Einrichtungen auch immer wieder bei Ausflügen oder Projekten in Kontakt sein. dpa