Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen Nachholeffekt geschuldet

Der deutliche Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt ist nach Ansicht des Städte- und Gemeindebundes zum Teil auch einem Nachholeffekt aus den Vorjahren geschuldet. „Bei der Gewerbesteuer konkret hatten viele Unternehmen zum Beispiel in 2020 aufgrund der pessimistischen Einschätzung in Folge der weltweiten Corona-Pandemie ihre Vorauszahlungen deutlich reduziert“, sagte ein Sprecher des Verbundes.

Halle - Da die befürchteten Gewinneinbrüche jedoch bei vielen Unternehmen ausblieben, dürften nun bei der Steuerfestsetzung 2022 höhere Steuern gezahlt worden sein, führte er aus. Dabei seien auch die gezahlten Corona-Hilfen versteuert worden.

Die Gemeinden in Sachsen-Anhalt hatten im vergangenen Jahr knapp 35 Prozent mehr Gewerbesteuer eingenommen als im Vorjahreszeitraum. Mit 1,15 Milliarden Euro sei erstmals die Milliardengrenze überschritten worden, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mit. 93 der 218 Gemeinden meldeten demnach die höchsten Gewerbesteuereinzahlungen der vergangenen zehn Jahre.

Die Gemeinden des Landes bräuchten angesichts zahlreicher noch nicht ausfinanzierter Vorhaben des Bundes und aufgrund der drohenden Mehrbelastungen im Zusammenhang mit den aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst jede erdenkliche Steuermehreinnahme, so der Sprecher. Hinzu kämen auch immense fluchtbedingte oder auf die Inflation zurückzuführende Mehrausgaben.

Kritisch sieht der Gemeindebund die im bundesweiten Vergleich sichtbare Differenz der Pro-Kopf-Steuereinnahmen zwischen den Ost- und Westbundesländern. Dies führe zu einer stärkeren Abhängigkeit der ostdeutschen Gemeinden von Einnahmen des Landes aus dem jeweiligen kommunalen Finanzausgleich. dpa