Antragstellung für Härtefallhilfen hat begonnen

Seit Mittwochabend ist die Antragsstellung für Härtefallhilfen für kleine und mittlere Unternehmen in Sachsen-Anhalt angelaufen. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Die Hilfen würden gezahlt, um die Folgen steigender Energiepreise abzumildern. Dafür stehen laut Ministerium insgesamt 10,8 Millionen Euro zur Verfügung.

Magdeburg - Die Antragstellung erfolgt über die Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen mit Hauptsitz in Sachsen-Anhalt sowie Freiberufler, Selbstständige sowie landwirtschaftliche Betriebe. Entlastet werden sollen Antragsteller rückwirkend für das Jahr 2022, wenn sie aufgrund gestiegener Energiepreise und trotz der in Kraft getretenen Energiepreisbremsen 2023 in eine existenzbedrohende Lage geraten sind. Die Härtefallhilfe erfolgt in Form eines einmaligen nicht rückzahlbaren Zuschusses. dpa