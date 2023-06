Anwerbepläne für Fachkräfte aus Usbekistan gestoppt

Die Landesregierung verfolgt Pläne für ein umstrittenes Anwerbeabkommen mit Usbekistan nicht weiter. Eine Unterzeichnung des Kooperationsabkommens sei nicht erfolgt, heißt es in einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Grünen. Die Landesregierung beabsichtige nicht, „diesen Weg für Anwerbungen von Fachkräften aus Usbekistan weiter zu beschreiten“.

Magdeburg - Die Anwerbepläne waren von Grünen und Linken im Landtag von Sachsen-Anhalt kritisiert worden. Die Parteien warfen Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) vor, bei den Gesprächen die zuständigen Behörden auf Bundes- und Landesebene nicht einbezogen zu haben.

Wie aus den Antworten der Landesregierung hervorgeht, ging es bei dem Abkommen darum, in den Jahren 2024 bis 2028 rund 5000 usbekische Arbeits- und Nachwuchskräfte für den Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt zu gewinnen. Schellenberger erklärte nach Aufkommen der Kritik Anfang Mai, dass er im Rahmen seiner Schirmherrschaft über einen Ausbildungsjahrgang an der Pflegeakademie Sangerhausen angesprochen worden sei.

Die Grünen kritisierten das Vorgehen des Landtagspräsidenten. Er habe „unprofessionell agiert und alle verfassungsrechtlichen Kompetenzen ignoriert“, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen, Sebastian Striegel. „Das Scheitern der Anwerbeinitiative war leider absehbar.“ dpa