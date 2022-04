Apotheker rufen zum freiwilligen Tragen von Masken auf

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die Apothekerkammer in Sachsen-Anhalt ruft die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, auch nach dem Ende der Maskenpflicht in den Apotheken einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. „Zu uns kommen Menschen mit Immunschwäche oder Ältere mit mehreren Erkrankungen. Sie müssen weiterhin so gut wie möglich geschützt werden“, sagte Kammerpräsident Jens-Andreas Münch laut einer Mitteilung vom Samstag.

Magdeburg - Um die Versorgung mit Arzneimitteln durch erhöhte Krankenstände nicht zu gefährden, müsse zudem das Personal vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden.

Ab Sonntag entfallen in Sachsen-Anhalt die Corona-Maßnahmen größtenteils. Die Maskenpflicht gilt dann nur noch im öffentlichen Nahverkehr und im Gesundheitsbereich. Die Apotheken zählen aber nicht dazu. Rein formal können Apotheken im Sinne des Hausrechts die Regeln für einen Apothekenbesuch bestimmen, zum Beispiel zur Anzahl der maximal gleichzeitig Anwesenden. Die Apotheken wollen den Angaben zufolge mit Plakaten ihre Kundinnen und Kunden auf das freiwillige Tragen einer Maske aufmerksam machen. dpa