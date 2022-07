Arbeiten am Gradierwerk weitestgehend abgeschlossen

Eine der langwierigsten Bauarbeiten am Gradierwerk in Bad Dürrenberg (Saalekreis) sind beendet worden. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) eröffnete am Freitag das für drei Millionen Euro sanierte Querstück. Der sanierte Teil ist laut Angaben der Stadt Bestandteil des längsten Gradierwerkes in Deutschland und dem zweitlängsten weltweit.

Bad Dürrenberg - Der sanierte Gradierwerksabschnitt ist circa 130 Meter lang und umfasst 32 Bundfelder. Verbaut wurden insgesamt 600 Kubikmeter Fichten- und Lärchenholz. Die verbauten Bohlen, Bretter, Kanthölzer und Handläufe sind nebeneinander gelegt 2600 Meter lang. Es galt eine Fläche von 2500 Quadratmetern mit Schwarzdorn zu stopfen - das entspricht laut Stadtverwaltung etwa 58 000 Schwarzdornbündeln.

2024 findet in der Stadt im Saalekreis die Landesgartenschau statt. Den Kern des etwa 15 Hektar großen Landesgartenschaugeländes bildet der Kurpark. Dort befindet sich das Gradierwerk, den Angaben zufolge mit einer Länge von 636 Metern die längste zusammenhängende, noch erhaltene Salz-Gradieranlage in Deutschland. Ursprünglich war die Ausstellung für 2022 vorgesehen. dpa