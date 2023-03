Arbeitsagentur veröffentlicht Zahlen für Februar

Teilen

Das Logo der Agentur für Arbeit. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit blickt am heutigen Mittwoch (10.00) auf die Lage des Arbeitsmarkts in Sachsen-Anhalt. Arbeitsmarktexperten rechnen für den Februar mit einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit. Bereits jetzt seien die Vorboten der Frühjahrsbelebung zu spüren, hieß es zur Begründung. Die Stellenmeldungen nähmen daher zu.

Halle - Während der Wintermonate ruht teils die Arbeit im Freien. Deshalb steigt die Arbeitslosigkeit saisonal zum Jahresende und Jahresbeginn leicht an. Im Januar lag die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt bei 7,8 Prozent, im Dezember bei 7,3 Prozent. Zur Monatsmitte waren im Januar laut Regionaldirektion in Sachsen-Anhalt 85.700 Arbeitslose registriert. dpa