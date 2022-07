Arbeitslosigkeit steigt im Juli in Sachsen-Anhalt

Arbeitsmarkt

Mit Beginn der Ferienzeit ist die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt gestiegen. Rund 78.600 Menschen waren im Juli zur Monatsmitte arbeitslos registriert. Das waren 2600 Menschen mehr als im Juni, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Halle mitteilte. Die Arbeitslosenquote wuchs in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Juni von 6,9 Prozent um 0,3 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent im Juli.

Halle - Im Vorjahresmonat waren es 7,1 Prozent. Die Arbeitslosigkeit lag damit im Juli dieses Jahres geringfügig über dem Niveau des Vorjahres, wie der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens, sagte.

Grund für den aktuellen Anstieg sei das Ende des Schuljahres. Bis zum Beginn einer Ausbildung meldeten sich junge Menschen zunächst arbeitslos. Zudem sei die Zahl der ukrainischen Arbeitslosen binnen Monatsfrist um 1700 auf 4500 Arbeitslose im Juli gestiegen. Die Arbeitsmarktdaten für Sachsen-Anhalt wurden nach Angaben der Regionaldirektion zum 12. Juli 2022 erfasst. dpa