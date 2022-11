Arbeitslosigkeit steigt im November - Quote 7,1 Prozent

Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

In Sachsen-Anhalt ist die Arbeitslosigkeit im November gestiegen. Zur Monatsmitte waren 77.800 Arbeitslose registriert, 200 mehr als im Vormonat und 6600 mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,1 Prozent und entsprach damit der Quote von Oktober. Im November 2021 betrug die Arbeitslosenquote 6,4 Prozent, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte.

Halle - Arbeitgeber meldeten im November 3700 neue Stellen. Bei den Arbeitsagenturen seien derzeit rund 21 600 freie Stellen registriert.

Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Oktober sei moderat. Jahreszeitlich bedingt sind vor allem Männer betroffen, wie der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens, sagte. Hintergrund sind Tätigkeiten im Freien, die in der kälteren Monaten eher ruhen. Dazu zählen die Landwirtschaft und die Baubranche, wo meist Männer arbeiten. Die Arbeitsmarktdaten für November wurden zum 14. November 2022 erhoben. dpa