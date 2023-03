Atik, Ceka, Ito: Magdeburger „Mickymäuse“ machen Spaß

Teilen

Ceka Jason vom FCM zeigt eine Richtung an. © Matthias Bein/dpa/Archivbild

Neun Punkte aus den letzten vier Partien, dazu endlich wieder einmal ein Heimsieg - und das auch noch zu null: Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich im Kampf gegen den Abstieg kräftig Luft verschafft.

Magdeburg - Seit Oktober hatten sie beim 1. FC Magdeburg auf einen Heimsieg warten müssen. Das 1:0 gegen Jahn Regensburg war auch das letzte Spiel ohne Gegentor für die Elf von Trainer Christian Titz gewesen. Am Freitagabend löste der FCM beim 2:0-Erfolg gegen Kaiserslautern gleich mehrere Knoten: Endlich wieder ein Heimsieg, zu Null und damit erstmals in der Saison zwei Siege hintereinander. Moritz Broni Kwarteng und Tatsuya Ito trafen für den FCM. 27 Punkte bedeuten in der Tabelle Rang elf und 7 Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen.

Ein wichtiger Faktor für den Magdeburger Aufschwung seit der Winterpause ist die verbesserte Durchschlagskraft in der Offensive. Elf Treffer stehen in den sechs Rückrundenspielen zu Buche, während den Elbestädtern in der gesamten Hinrunde nur 20 Tore gelangen. Großen Anteil haben die kleinen, wendigen Offensivleute, die Trainer Christian Titz gern als „Mickymäuse“ bezeichnet: Baris Atik, Jason Ceka und Ito. Gegen Kaiserslautern waren alle drei an den zwei Treffern beteiligt - Ceka legte das Führungstor auf, Atik bereitete Itos 2:0 per Hacke vor.

„Bei Tatsu freut es mich, dass er sich mit Scorerpunkten belohnt, das hat ihm in den letzten Wochen gefehlt“, lobte Titz seinen japanischen Schützling. „Wenn du ihn reinbringst, hat er diese Eins-eins-Qualität, vor allen Dingen, wenn ein Gegner schon 45 Minuten drin hat. Aber ich habe Tatsu jetzt schon so viele Jahre gehabt, auch in Hamburg: Wir wussten, was für eine hohe Qualität wir mit ihm bekommen“, sagte der 51-Jährige.

In der Tat konnte weder Kaiserslautern den eingewechselten Ito stoppen, noch Hannover 96. Dort hatte Ito, ebenfalls nach der Pause gekommen, beide Magdeburger Treffer vorbereitet. Auch Baris Atik kommt seiner Form aus der Aufstiegssaison immer näher. In der Hinrunde lange von Verletzungen geplagt, ist der 28-Jährige beschwerdefrei und sammelte in den letzten vier Partien vier Scorerpunkte - in der gesamten Hinrunde waren es sechs. Atiks Vertrag läuft im Sommer aus, doch Spekulationen um seine Zukunft schiebt er beiseite: „Ich fühle mich wohl hier unter Christian Titz, mehr muss ich nicht dazu sagen.“

Auch defensiv haben sich die Magdeburger stabilisiert. Sie kassieren zwar seit Rückrundenstart immer noch 1,5 Gegentore pro Spiel, aber eben deutlich weniger als die fast zwei Gegentore in der Hinrunde. Dennoch bleiben die Elbestädter vor dem Spiel gegen den SC Paderborn selbstkritisch. „Nächste Woche spielen wir gegen eines der besten Teams der Liga. Da geht es darum, nicht dieselbe Leistung abzurufen, sondern einen Ticken mehr“, sagte Torschütze Kwarteng. „Es gibt in jedem Spiel verbesserungswürdige Aktionen, sobald du dich ausruhst, geht das schnell nach hinten los.“

Gegen Paderborn wird es nur zu einem kleinen Wiedersehen kommen: Mit Tobias Müller steht Trainer Lukas Kwasniok nur einer der drei Magdeburger Aufstiegshelden zur Verfügung. Raphael Obermair fällt mit einer Schulterverletzung aus, Sirlord Conteh schaffte das Kunststück, auf der Bank die Gelb-Rote Karte zu sehen und ist gesperrt. Tritt der FCM ähnlich gefestigt auf wie zuletzt, sollte auch gegen den Tabellenvierten ein Erfolg möglich sein. dpa