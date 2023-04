Auch Nicht-Akademiker sollen an Sekundarschulen unterrichten

An Sekundarschulen in Sachsen-Anhalt sollen bestimmte Fächer künftig von Seiteneinsteigern ohne Abitur und Studium unterrichtet werden können. Die Ausschreibung der ersten Stellen für Fächer wie Technik, Wirtschaft, Hauswirtschaft sowie Gestalten sei für Mai geplant, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums am Montag in Magdeburg. Diese Seiteneinsteiger sollen aber keine Kernfächer wie Deutsch oder Mathematik unterrichten.

Mit der weiteren Öffnung reagiert das Land auf den Lehrkräftemangel, der an Sekundarschulen besonders groß ist. An berufsbildenden Schulen werden bereits Nicht-Akademiker als Lehrkräfte eingesetzt. dpa