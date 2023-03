Auf Sachsen-Anhalts Straßen starben 2022 mehr Menschen

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Verkehrstoten ist in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Es starben laut der Polizeilichen Unfallstatistik 152 Menschen bei Verkehrsunfällen und damit 39 mehr als im Jahr zuvor, wie Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Es handele sich um den höchsten Stand seit dem Jahr 2010. Alles in allem habe die Polizei im vergangenen Jahr 67.

Magdeburg - 441 Unfälle erfasst und damit zehn Prozent weniger als 2019. Im Vergleich zu 2021 habe es ein Prozent beziehungsweise 600 Verkehrsunfälle mehr gegeben. Häufigste Unfallursache sind weiterhin Wildunfälle. dpa